Москва25 июн Вести.Череповецкий городской суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, который лишил квартиры свою 89-летнюю соседку по дому, втершись к ней в доверие. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области в MAX.

Потерпевшая – женщина 1936 года рождения. Будучи ребенком, она стала узницей фашистского концентрационного лагеря. Сейчас пенсионерка страдает деменцией. К подсудимому она обратилась за помощью, когда ухудшилось ее физическое и психическое здоровье. Позже женщина была признана недееспособной решением суда.

Подсудимый воспользовался ее положением, оформил доверенности и получил доступ к ее счетам. В период с октября 2023 по октябрь 2024 года он похитил с ее счетов через мобильное приложение 2 448 656 рублей 77 копеек.

Кроме того, в октябре 2023 года он убедил потерпевшую подписать договор купли-продажи принадлежащей ей однокомнатной квартиры, расположенной в одном из домов по ул. Олимпийской г. Череповце, кадастровой стоимостью 1 939 524,29 руб. говорится в сообщении

Денег за квартиру преступник женщине не передал, при этом право собственности оформил на себя. Таким образом, пенсионерка осталась без единственного жилья.

Мужчину осудили по статьям о краже и мошенничестве. В суде свою вину он не признал и заявил, что помогал пожилой женщине с бытовыми делами, а деньги и квартиру она передала ему добровольно. По его словам, 1 млн рублей пенсионерка передала ему лично, еще 1 млн рублей он получил в качестве подарка за заботу, а квартиру приобрел официально за 2 млн рублей, полученных от матери. Свои расходы на нужны пожилой соседки он оценил в 270 тысяч рублей.

Сын потерпевшей настаивал, что его мать не могла осознавать значение своих действий.

В итоге суд не нашел доказательств словам подсудимого о якобы передаче 2 млн за квартиру, к тому же с банковских счетов его матери не осуществлялось операций с такой суммой, а за пределы города мужчина не выезжал.

Злоумышленника приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с него 2 448 656 рублей 77 копеек в качестве возмещения причиненного ущерба. Сделка по продаже квартиры признана недействительной.