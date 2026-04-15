Москва15 апр Вести.Введенный в заблуждение инвалид подарил соседке московскую квартиру и земельные участки общей стоимостью семь миллионов рублей. Иск о признании договора дарения квартиры недействительным удовлетворен, сообщили в прокуратуре Москвы.

Установлено, что 63-летний инвалид под предлогом ремонта квартиры передал недвижимость на основании договора дарения знакомой женщине, которая являлась его соседкой.

Кунцевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению о нарушении жилищных прав инвалида <…> По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о признании договора дарения квартиры недействительным отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Иск был удовлетворен в полном размере. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Рассмотрение иска о признании договора дарения земельных участков в Подмосковье недействительным на контроле.