Москва19 июлВести.Актриса Мария Машкова после переезда в Соединенные Штаты работает преподавателем актерского мастерства в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии. Об этом она рассказала в социальных сетях.
Артистка поделилась, что работа с детьми стала для нее приятным сюрпризом. Она рассказала, что черпает вдохновение в общении с учениками и очень ценит дружелюбную атмосферу среди коллег.
По ее признанию, этот опыт позволил ей познакомиться с "новой версией себя".
Я не пропала, просто близко знакомлюсь с новой версией себя. Педагогом по актерскому мастерству Машей. Для меня большая честь быть частью детского лагеря Нью-Йоркской киноакадемиинаписала Машкова
Актриса является дочерью народного артиста РФ Владимира Машкова от его первого брака. В 2022 году она эмигрировала в США.