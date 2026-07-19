Дочь Машкова рассказала, кем работает после переезда в США Актриса Мария Машкова рассказала, что работает преподавателем в США

Москва19 июл Вести.Актриса Мария Машкова после переезда в Соединенные Штаты работает преподавателем актерского мастерства в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Артистка поделилась, что работа с детьми стала для нее приятным сюрпризом. Она рассказала, что черпает вдохновение в общении с учениками и очень ценит дружелюбную атмосферу среди коллег.

По ее признанию, этот опыт позволил ей познакомиться с "новой версией себя".

Я не пропала, просто близко знакомлюсь с новой версией себя. Педагогом по актерскому мастерству Машей. Для меня большая честь быть частью детского лагеря Нью-Йоркской киноакадемии написала Машкова

Актриса является дочерью народного артиста РФ Владимира Машкова от его первого брака. В 2022 году она эмигрировала в США.