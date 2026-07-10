Москва10 июл Вести.Стоимость курсов в актерской школе Seagull NYC, которую открыл в Нью-Йорке покинувший Россию актер Андрей Бурковский, за полтора года снизилась более чем вдвое. Об это пишет РИА Новости.

Уточняется, что в школе преподают актеры из США, Израиля и разных регионов РФ, а обучение строится на технике режиссера Константина Станиславского.

В начале 2025 года стоимость трехмесячного кура Your Life — Your Show составляла 1960 долларов (около 150 тыс. рублей). Сейчас этот курс не представлен на сайте школы. Вместо него представлен одномесячный курс Бурковского за 950 долларов (72,5 тыс. рублей).

При этом заметного интереса американских граждан к курсам российского актера не фиксировалось. На популярных сервисах отзывов, включая Yelp, рецензий на актерскую школу не появлялось с момента создания ее страницы.

14 мая сообщалось, что жена известного по сериалу "Кухня" актера Дмитрия Назарова - актриса Ольга Васильева - написала письмо в Государственную думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию.