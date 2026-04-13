Отец Марии Захаровой: она всегда училась на "отлично" и шла на золотую медаль

Москва13 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова всегда проявляла упорство в учебе. Об этом в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" заявил отец дипломата, востоковед, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Захаров.

По его словам, Мария окончила посольскую школу, и еще несколько лет училась в китайской школе.

И это очень много ей дало с точки зрения упорства. Чтобы она ни сделала, она всегда выходила на оценку "5" и шла на золотую медаль. Естественно, вся работа отсылается в Москву, и… приходит реляция, что не золотая медаль, а серебряная. Но она расстроилась. И когда посол ей вручал диплом об окончании средней школы, он сказал: "Маш, ну ты чего расстраиваешься-то? Ведь я же тоже когда-то сдавал экзамены и тоже получил серебряную медаль, но видишь, я же посол". Вот это в какой-то степени прозвучало для нее и было определенным стимулом поделился Владимир Захаров

