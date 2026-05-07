Москва7 мая Вести.Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая рассказала РИА Новости о предложении ввести обязательную сертификацию фотографов, работающих с новорожденными, и условий проведения съемок.

В России с 2021 года действует ГОСТ "Фотоуслуги для новорожденных​​​. Общие требования".

Следующий шаг - чтобы такие фотосъемки новорожденных проводили сертифицированные фотографы. Возможно, условия, где они снимают, тоже должны сертифицироваться сказала Буцкая

Она подчеркнула, что позы новорожденных в кадре должны быть естественными, атрибуты для съемок индивидуальными или одноразовыми, вспышки соответствовать СанПиН.