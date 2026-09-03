В суд поступил иск Ольги Зуевой к Даниле Козловскому о взыскании алиментов

Данила Козловский стал ответчиком по иску о взыскании алиментов В суд поступил иск Ольги Зуевой к Даниле Козловскому о взыскании алиментов

Москва3 сен Вести.В Савеловский суд Москвы поступил иск Ольги Зуевой к Даниле Козловскому о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" на платформе MAX.

Отмечается, что подготовка к судебному разбирательству назначена на 20 октября 2026 года.

Савеловский районный суд города Москвы назначил на 20 октября 2026 года подготовку к судебному разбирательству по иску Зуевой Ольги Юрьевны к Козловскому Даниле Валерьевичу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка говорится в публикации

Ранее сообщалось, что актер не платит алименты на дочь, родившуюся у пары в 2020 году. Данила Козловский и Ольга Зуева состояли в отношениях, но не были женаты.

Информация о сумме требований не раскрывается.