Гагаринский суд Москвы принял иск внебрачной дочери Алексея Глызина к отцу Гагаринский суд Москвы принял иск внебрачной дочери Алексея Глызина к отцу

Москва20 авг Вести.Иск внебрачной дочери певца Алексея Глызина Анны к отцу принят к рассмотрению в Гагаринском суде Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

Гагаринский районный суд города Москвы зарегистрировал иск Глызиной Анны Алексеевны к Глызину Алексею Сергеевичу об установлении отцовства и взыскании алиментов говорится в публикации

Анна Глызина является внебрачной дочерью Алексея Глызина. Представитель Анны Маргарита Гаврилова пояснила ранее, что в рамках ток-шоу на одном из федеральных каналов уже была проведена ДНК-экспертиза, которая подтвердила факт отцовства Глызина, и он сам подтвердил это на словах. Теперь это необходимо оформить юридически.

Что касается алиментов, деньги нужны Анне на операцию по замене тазобедренного сустава на иностранный титановый протез.