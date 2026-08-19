В суд поступил иск от внебрачной дочери Алексея Глызина Анны Анна Глызина намерена взыскать алименты со знаменитого отца

Москва19 авг Вести.Анна Глызина намерена взыскать алименты с Алексея Глызина и добиться официального признания популярного певца ее отцом, пишет MK.RU.

Как объяснила представитель девушки Маргарита Гаврилова, ДНК-экспертиза уже была проведена в рамках ток-шоу на одном из федеральных каналов, и сам Алексей Глызин подтвердил факт отцовства, но только на словах. Теперь это необходимо узаконить в судебном порядке.

На днях внебрачная дочь эстрадного певца Алексея Глызина подала иск в Гагаринский суд о признании артиста своим отцом говорится в публикации

Что касается алиментов, которые Анна намерена взыскать с Алексея Глызина, то деньги ей необходимы на операцию по замене тазобедренного сустава на иностранный титановый протез.

По сведениям издания, Анна уже не раз просила о помощи, но общавшийся только через своего представителя артист предложил лишь единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Однако этой суммы недостаточно, поскольку только операция обойдется минимум в 300 тысяч рублей, а вместе с послеоперационным восстановлением сумма возрастет до 600 тысяч.