Москва19 авгВести.Анна Глызина намерена взыскать алименты с Алексея Глызина и добиться официального признания популярного певца ее отцом, пишет MK.RU.
Как объяснила представитель девушки Маргарита Гаврилова, ДНК-экспертиза уже была проведена в рамках ток-шоу на одном из федеральных каналов, и сам Алексей Глызин подтвердил факт отцовства, но только на словах. Теперь это необходимо узаконить в судебном порядке.
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Что касается алиментов, которые Анна намерена взыскать с Алексея Глызина, то деньги ей необходимы на операцию по замене тазобедренного сустава на иностранный титановый протез.
По сведениям издания, Анна уже не раз просила о помощи, но общавшийся только через своего представителя артист предложил лишь единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Однако этой суммы недостаточно, поскольку только операция обойдется минимум в 300 тысяч рублей, а вместе с послеоперационным восстановлением сумма возрастет до 600 тысяч.