Москва17 авг Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о шестимесячном Жене Кашине из Екатеринбурга.

У мальчика врожденная деформация черепа – причиной стало раннее заращение черепных швов. Из-за этого нарушается рост и развитие мозга. Без срочной операции Жене угрожают умственная отсталость, слепота и глухота. Малышу берутся помочь московские нейрохирурги, но оплату операции – более миллиона рублей – его родителям не осилить. Мама Жени в декретном отпуске, ухаживает за двумя маленькими детьми, работает один папа. Его зарплаты не хватает для спасения сына.

Из письма Татьяны Кашиной, мамы Жени: "Наши двойняшки, Женя и Ксюша, родились раньше срока. Дочку врачи признали здоровой, а у сына заподозрили синдром Апера – редкое наследственное заболевание, при котором неправильно развиваются кости черепа, рук и ног. Для уточнения диагноза Жене сделали генетический анализ, также провели МРТ головы. Исследование выявило краниосиностоз – преждевременное сращение швов черепа. Врачи объяснили, что активно растущий мозг давит на сросшиеся кости, в результате изменяется форма головы. Необходимо хирургическое лечение, иначе недостаточное пространство внутри черепа не даст мозгу нормально развиваться, есть риск глухоты, слепоты, нарушения умственного развития. Мы обратились за консультацией в московскую клинику. Там подтвердили сращение черепных швов, сказали, что сыну требуется операция с использованием титановых пластин. В ее ходе будет расширено внутричерепное пространство, восстановлена правильная форма черепа, результаты зафиксируют с помощью пластин. Когда костные фрагменты срастутся в должном положении, пластины удалят, и череп продолжит расти уже правильно. Но по госквоте хирургическое лечение провести нельзя, а оплатить операцию и титановые пластины для нее мы сами не в силах – это очень дорого, у нас такой суммы нет: я ухаживаю за близнецами, не работаю, живем на зарплату мужа. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Жени Кашина не хватает 1 262 903 руб.

Челюстно-лицевой хирург Морозовской детской городской клинической больницы Игорь Глязер (Москва): "У Жени бикоронарный синостоз – преждевременно срослись оба коронарных шва черепа. Из-за этого растущий мозг не может раздвинуть кости, возникла деформация черепа и лица. Чтобы не допустить нарастания диспропорции между размерами головного мозга и костями черепа, которая приводит к сдавлению мозга, неврологическим нарушениям, необходимо хирургическое лечение. Мы проведем операцию – реконструктивную краниопластику с помощью титановых пластин. В результате голова мальчика примет анатомически правильную форму, он будет развиваться наравне со сверстниками".

Стоимость операции 1 300 990 руб.

38 087 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 1 262 903 руб.

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