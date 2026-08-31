Москва31 авг Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о семимесячном Леше Сычеве из Москвы.

У мальчика врожденный порок развития кишечника. За семь месяцев жизни Леша перенес шесть операций, после которых сохранилась лишь малая часть тонкого кишечника. И теперь питание малыш получает главным образом через вену. После выписки из больницы обеспечивать мальчика внутривенным питанием должны будут родители, но его стоимость на четыре месяца – без малого полтора миллиона рублей. Сумма для семьи Леши непосильная.

Сын родился крохотным, слабым. Его сразу забрали в реанимацию, кормили через зонд. На десятый день вздулся живот, молоко не усваивалось. Врачи выявили воспаление кишечника. Срочно прооперировали, но начиналось омертвение тканей, и лучше не становилось. Провели вторую операцию, удалили часть тонкой кишки. В два месяца Лешу перевели в Филатовскую детскую больницу, тщательно обследовали. Чтобы наладить питание, потребовались еще четыре операции! В итоге у малыша осталось всего 20 сантиметров тонкой кишки. Для полноценного переваривания пищи этого мало. Основное питание остается внутривенным. Сыну установили венозный катетер бровиак для длительного использования. Меня научили собирать капельницу. В последнее время стали давать малышу смеси, довели до 20 миллилитров. Они усваиваются! Сын повеселел, окреп, набирает вес. Нас выписали с небольшим запасом внутривенного питания и расходных материалов. Дальше мы должны все это покупать сами. Но у нас нет таких денег. Сейчас мы занимаемся оформлением Леше инвалидности, чтобы его обеспечили питанием и расходниками за госсчет, но на решение вопроса уйдет время, а кормить сына нужно сейчас. Пожалуйста, помогите! Из письма Арины Сычевой, мамы Леши

Для спасения Леши Сычева не хватает 1 409 719 руб.

На десятые сутки после рождения у Леши развился некротизирующий энтероколит тяжелой степени. Из-за сильного воспаления кишечника, вызванного сепсисом, произошла перфорация (образовались сквозные отверстия в стенке кишки). Ребенок перенес несколько операций, нежизнеспособная часть тонкого кишечника удалена, осталось всего 20 сантиметров. Мы наладили систему парентерального (внутривенного) питания. Состояние стабилизировалось, мальчик прибавляет в весе. Обычную пищу он пока усваивать не может, необходимы капельницы с лечебным питанием, витаминами и растворами солей. Только так Леша сможет расти и развиваться Заведующая отделением педиатрии детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова (Москва)

Стоимость внутривенного питания на четыре месяца и расходных материалов для его введения 1 414 449 руб.

4730 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 1 409 719 руб.

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