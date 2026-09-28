Москва28 сен Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о трехлетней Есе Дубовенковой из Ульяновска.

У девочки врожденная деформация черепа, вызванная преждевременным сращением черепных швов. В три месяца малышку прооперировали, но устранить деформацию не удалось, кроме того, до сих пор сохраняется костный дефект в области темени. Чтобы избежать опасных последствий, Есе жизненно необходима срочная реконструктивная операция, в ходе которой хирурги восстановят анатомически правильную форму черепа и закроют дефект с помощью специальных пластин. Но оплатить дорогую операцию мама девочки, одна воспитывающая троих детей, не в состоянии.

У дочки с рождения была странная форма головы – вытянутая кверху, словно башенка. Но врачи роддома не увидели никакой патологии. В поликлинике по месту жительства врачи тоже сказали, что волноваться не о чем. Только в два месяца невролог на приеме заподозрил преждевременное сращение швов и срочно направил нас к нейрохирургу. Опасения подтвердились: оказалось, у Еси раньше времени срослись теменные кости. Это очень опасно – деформированные кости не дают мозгу развиваться как полагается. В три месяца Есю прооперировали по ОМС. Но форма головы не изменилась, деформация становилась все заметнее. В развитии дочка отставала, была беспокойной, плохо спала. Сейчас я понимаю, что у нее болела голова, а Еся не могла сказать. Я настояла на обследовании, и выяснилось, что после операции остался незаросший костный дефект. Любая травма может привести к плохому исходу, внутричерепное давление повышено. Нужна операция с применением специальных пластин, провести ее готовы в московской клинике, но для иногородних там все платно. Сына и двух дочек я воспитываю одна, сама с оплатой не справлюсь. Умоляю, помогите! из письма Снежанны Пугачевой, мамы Еси

Для спасения Еси Дубовенковой не хватает 1 223 362 руб.

У Есении врожденная деформация черепа. В раннем возрасте девочка была прооперирована по месту жительства, но устранить деформацию не удалось. В теменной области остается большой костный дефект, защитная функция черепа нарушена. Необходима реконструктивная операция – краниопластика с использованием титановых пластин и сеток. Мы устраним деформацию черепных костей, обеспечив мозгу защитную функцию. Есения будет нормально расти и развиваться Челюстно-лицевой хирург Морозовской детской городской клинической больницы Игорь Глязер (Москва)

Стоимость операции 1 308 524 руб.

85 162 руб. собрали наши читатели rusfond.ru

Не хватает 1 223 362 руб.

ПОМОЧЬ ЕСЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,768 млрд руб. В 2026 году (на 24 сентября) собрано 1 082 840 871 руб., помощь получили 2609 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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