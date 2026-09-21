Москва21 сен Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем об одиннадцатилетней Дине Сагитовой из Уфы.

У девочки отмечен дефицит роста – синдромальная низкорослость. Это означает не только отставание в росте от сверстников, а еще и высокий риск нарушения работы внутренних органов и систем. Для стимуляции роста и предотвращения осложнений Дине необходима терапия гормональным препаратом растан. Но ее диагноз не считается поводом для оформления инвалидности, а покупать лекарство стоимостью без малого полмиллиона рублей мама Дины, одна воспитывающая двоих детей, не в состоянии.

Дочка родилась с тяжелой пневмонией, желудочным кровотечением, ее сразу перевели в реанимацию. Из-за врожденного вывиха тазобедренного сустава Дина почти год провела почти без движения – сначала носила специальный ортез, потом лежала на вытяжении. По предположениям врачей, эти проблемы могли повлиять на то, что с самого рождения дочка сильно отстает в росте. В прошлом году ей поставили диагноз "синдромальная низкорослость" и посоветовали срочно начать лечение. Дорогое лекарство помогли оплатить читатели Русфонда – спасибо всем, кто откликнулся на просьбу о помощи! За десять месяцев Дина выросла на 8 см. Она радуется, что смогла вытянуться и по росту уже догоняет некоторых одноклассников. Дочка сама регулярно измеряет рост, висит на турнике и напоминает мне про ежедневные уколы. Эндокринолог говорит, что терапию надо продолжить: она эффективна, пока не закрыты точки роста. Но инвалидность при заболевании Дины не дают, а значит, лекарство для продолжения лечения надо покупать самим. Мне это не по силам: детей двое, воспитываю их одна, доходы у меня скромные. Дина мечтает стать врачом, чтобы помогать людям. А я очень прошу вас помочь ей из письма Анны Токаревой, мамы Дины

Для спасения Дины Сагитовой не хватает 319 542 руб.

У Дины синдромальная низкорослость. В результате лечения гормоном роста – препаратом растан (соматропин) – девочка выросла с 125 до 133 см. В среднем рост в ее возрасте должен быть 144–145 см. Лечение необходимо продолжить, это позволит нормализовать физическое развитие ребенка главный эксперт – детский эндокринолог Приволжского федерального округа Олег Малиевский

Стоимость лекарства 437 225 руб.

4027 руб. собрали пользователи платформы Shookru

113 656 руб. собрали читатели kommersant.ru и rusfond.ru

Не хватает 319 542 руб.

ПОМОЧЬ ДИНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,746 млрд руб. В 2026 году (на 17 сентября) собрано 1 060 649 083 руб., помощь получили 2564 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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