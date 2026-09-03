Москва3 сен Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о девятилетнем Олеге Бибике из поселка Донского (ДНР).

У мальчика злокачественная опухоль лимфатической системы – лимфома Беркитта. Чрезвычайно агрессивная опухоль плохо поддавалась химиотерапии. Только после начала лечения моноклональными антителами – противоопухолевым препаратом колумви, благодаря которому удалось добиться улучшения, лимфому смогли удалить. Но опасность рецидива остается очень высокой. Чтобы его не допустить, противоопухолевую терапию необходимо продолжить. Вот только покупать препарат стоимостью более 2 млн руб. семье не по силам.

Сын заболел прошлой осенью, и сразу тяжело – пожаловался на сильную боль в животе, у него начались приступы рвоты. Мы обратились к врачам. В больнице, куда Олега положили на обследование, КТ выявила опухоль в брюшной полости. Когда пришли результаты исследования опухолевых клеток, нам сообщили ужасную новость: опухоль оказалась злокачественной и агрессивной. Она поразила лимфатическую систему, удалить ее сразу было нельзя из-за опасного расположения. Олегу назначили химиотерапию, сначала она помогала, опухоль уменьшалась. Но неожиданно после очередного курса химии лимфома начала расти. Чтобы справиться с болезнью, врачи изменили терапию: назначили курс лечения моноклональными антителами – противоопухолевым препаратом колумви. Только благодаря вашей помощи сын смог получить это лекарство. Большое спасибо! После введения препарата Олегу провели аутотрансплантацию костного мозга. Контрольное обследование показало, что опухоль уменьшилась, и хирурги смогли ее удалить. Но чтобы окончательно победить лимфому, Олегу нужно снова пройти курс лечения препаратом колумви. В отделении лекарства нет, а сами не справимся – таких больших денег нам просто не собрать. Умоляем, пожалуйста, спасите сына! из письма Ирины Бибик, мамы Олега

Для спасения Олега Бибика не хватает 1 918 138 руб.

Стоимость лекарства 2 034 460 руб.

116 322 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 1 949 176 руб.

ПОМОЧЬ ОЛЕГУ

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