Москва14 сен Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 12-летней Алисе Ануфриевой из села Выльгорт в Республике Коми.

У девочки острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Этой весной случился второй рецидив. После курса высокодозной химиотерапии Алиса уже месяц находится в больнице. Каждые два дня ей проводят переливания донорской крови, благодаря которой она и живет, так как свои показатели у нее пока на нуле. Впереди у девочки новые серьезные испытания – пересадка костного мозга. Чтобы она прошла без осложнений, Алисе жизненно необходима иммунотерапия препаратом блинатумомаб, который помогает иммунной системе распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Но стоит лекарство 4,5 млн руб. Для родителей Алисы сумма неподъемная.

Из письма Любови Муравьевой, мамы Алисы: "Дочка заболела пять лет назад. Она так ослабела, что не было сил выходить из дома, на шее у Алисы стали заметны увеличенные лимфоузлы. Когда дочке провели обследование, выяснилось, что у нее лейкоз – рак крови! Было невозможно поверить в это! Алиса начала принимать химиотерапию, и, хотя лечение давалось тяжело, врачам удалось вывести ее в ремиссию. Мы надеялись, что все страшное осталось позади, но напрасно – через два года болезнь вернулась. Снова назначили химиотерапию, которая проходила с осложнениями, сильной аллергией на препараты. И все-таки наступила полная ремиссия, и до этого года после каждой проверки мы вздыхали с облегчением. Но в апреле у дочки появились боли в спине, поднялась температура, а в крови снизился уровень тромбоцитов. Врачи сказали, что это повторный рецидив. На дальнейшее лечение нас перевели в Санкт-Петербург. Сейчас Алисе проводят высокодозную химию, лейкоз отступил, но полной ремиссии еще нет. Врачи говорят, что добиться ее поможет противоопухолевый препарат, которого нет в отделении. Но он стоит огромных денег, мы купить его не в состоянии. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Алисы Ануфриевой не хватает 4 523 435 руб.

Детский онколог Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Елена Лыгина (Санкт-Петербург): "У Алисы диагностирован острый лимфобластный лейкоз с генетической мутацией. Учитывая тяжелое течение болезни, осложненной рецидивами, девочке жизненно необходима трансплантация костного мозга. Для достижения устойчивой ремиссии требуется иммунотерапия препаратом блинцито (блинатумомаб)".

Стоимость лекарства 4 538 345 руб.

14 910 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 4 523 435 руб.

ПОМОЧЬ АЛИСЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,720 млрд руб. В 2026 году (на 10 сентября) собрано 1 034 937 323 руб., помощь получили 2523 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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