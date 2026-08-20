В Хакасии судебные приставы нашли должников по алиментам на свадьбе Молодожен и свидетель из Хакасии оказались злостными неплательщиками алиментов

Москва20 авг Вести.Сотрудники Управления ФСПП по Республике Хакасия пришли на свадьбу в Черногорске, поскольку новоиспеченный муж оказался злостным неплательщиком алиментов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Приставы появились на торжестве, когда молодожены после регистрации брака готовились к фотографированию с кольцами. Они пожелали молодым любви, взаимопонимания и семейного счастья, а затем напомнили мужчине, что он остается отцом и задолжал двум своим дочерям 550 тысяч рублей.

Он внесен в реестр должников и находился в розыске за неисполнение родительских обязанностей. Официальной работы у гражданина нет, из имущества только единственное жилье. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов отмечается в публикации

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, выяснилось, что в списке должников по алиментам значится и свидетель на свадебной церемонии. Его задолженность перед 12-летней дочерью составила 580 тысяч рублей. У мужчины тоже нет официальной работы, он перебивается случайными заработками.

Судебные приставы взяли у него объяснение и предупредили о возможных последствиях дальнейшего уклонения от родительских обязанностей.

В случае дальнейшего игнорирования выплаты алиментов обоим может грозить 1 года лишения свободы.