Свадебный кортеж в Кызыле уличили в нарушении Правил дорожного движения

В Кызыле участник свадебного кортежа привлечен за грубое нарушение ПДД Свадебный кортеж в Кызыле уличили в нарушении Правил дорожного движения

Москва17 авг Вести.В Кызыле привлечен к ответственности участник свадебного кортежа за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республики Тыва.

К административной ответственности привлечен водитель автомобиля Mitsubishi. 25-летний кызылчанин привлечен к ответственности за совершение четырех правонарушений в области дорожного движения говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Молодой человек уличен в перевозке пассажиров вне кабины автомобиля (ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ), а также не пристегнутых ремнями безопасности. Также составлены административные материалы за неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и за управление автомобилем без документов (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ).

В полиции подчеркнули, что административное расследование продолжается. В настоящее время устанавливается местонахождение других участников свадебного кортежа.