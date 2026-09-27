В Кызыле полицейские спасли из горящей машины водителя без сознания

Полицейские спасли мужчину из горящего автомобиля в Кызыле В Кызыле полицейские спасли из горящей машины водителя без сознания

Москва27 сен Вести.В городе Кызыле Республики Тыва полицейские вытащили мужчину без сознания из горящего автомобиля, который врезался в дерево. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции ехали утром на службу и по дороге увидели загоревшийся автомобиль, внутри которого находился мужчина без сознания и 16-летняя девушка.

Сотрудники полиции попробовали ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя, однако сбить пламя не удалось. Понимая, что дальнейшее промедление может угрожать жизни автомобилиста, полицейские перерезали заклинивший ремень безопасности и вытащили мужчину через заднюю пассажирскую дверь говорится в сообщении

Водитель и пассажирка, которая также получила телесные повреждения, были госпитализированы в больницу.

Автомобиль сгорел полностью. По предварительной информации, мужчина уснула за рулем. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.