Стрельба и дрифт: на Ставрополье за нарушение ПДД оштрафовали водителей кортежа Участников свадебного кортежа привлекли к ответственности на Ставрополье

Москва27 сен Вести.На Ставрополье за нарушение сразу нескольких правил дорожного движения привлекли к административной ответственности водителей свадебного кортежа в Ессентуках. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Об инциденте стало известно благодаря видеозаписям, распространившимся в местных сообществах в социальных сетях. На кадрах элитные внедорожники и легковые иномарки без госномеров останавливают поток машин на одном из оживленных перекрестков, выезжают на встречную полосу и устраивают дрифт. По мнению некоторых пользователей, такой демонстративный пафос указывает о неуважение к окружающим.

В Ессентуках сотрудники Госавтоинспекции установили участников и составили 9 административных материалов, в том числе за управление транспортными средствами с нарушением требований к светопропускаемости стекол, управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, а также выезд на полосу встречного движения говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что аналогичные правонарушения участники кортежа допустили в станице Ессентукской на территории Предгорного округа, там по всем выявленным фактам еще проводится проверка.

По ее результатам будет дана правовая оценка действиям всех установленных участников инцидента, в том числе в части стрельбы из оружия указывает ведомство

Правоохранители выясняют детали.