Москва27 сенВести.На Ставрополье за нарушение сразу нескольких правил дорожного движения привлекли к административной ответственности водителей свадебного кортежа в Ессентуках. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.
Об инциденте стало известно благодаря видеозаписям, распространившимся в местных сообществах в социальных сетях. На кадрах элитные внедорожники и легковые иномарки без госномеров останавливают поток машин на одном из оживленных перекрестков, выезжают на встречную полосу и устраивают дрифт. По мнению некоторых пользователей, такой демонстративный пафос указывает о неуважение к окружающим.
В Ессентуках сотрудники Госавтоинспекции установили участников и составили 9 административных материалов, в том числе за управление транспортными средствами с нарушением требований к светопропускаемости стекол, управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, а также выезд на полосу встречного движенияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что аналогичные правонарушения участники кортежа допустили в станице Ессентукской на территории Предгорного округа, там по всем выявленным фактам еще проводится проверка.
По ее результатам будет дана правовая оценка действиям всех установленных участников инцидента, в том числе в части стрельбы из оружияуказывает ведомство
Правоохранители выясняют детали.