В Ингушетии усилят контроль за свадебными кортежами после гибели трех человек

В Ингушетии выработают меры по предотвращению ДТП со свадебными кортежами В Ингушетии усилят контроль за свадебными кортежами после гибели трех человек

Москва3 сен Вести.Старейшины и власти Ингушетии приняли решение выработать новые меры по предотвращению ДТП со свадебными кортежами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства республики.

Принято решение подготовить предложения по регулированию вопроса передвижения свадебных кортежей, в том числе по ограничению количества автомобилей и обеспечению контроля за соблюдением ПДД отмечается в сообщении

В августе 2026 года в районе Кантышевского перекрестка произошло ДТП, в котором погибли три человека, двое получили травмы. Предварительно, погибшие - участники свадебного кортежа.