Москва3 сенВести.Старейшины и власти Ингушетии приняли решение выработать новые меры по предотвращению ДТП со свадебными кортежами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства республики.
Принято решение подготовить предложения по регулированию вопроса передвижения свадебных кортежей, в том числе по ограничению количества автомобилей и обеспечению контроля за соблюдением ПДДотмечается в сообщении
В августе 2026 года в районе Кантышевского перекрестка произошло ДТП, в котором погибли три человека, двое получили травмы. Предварительно, погибшие - участники свадебного кортежа.