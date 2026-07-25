В Забайкалье осужден местный житель за связь с несовершеннолетней

Забайкальцу за связь с несовершеннолетней назначили обязательные работы В Забайкалье осужден местный житель за связь с несовершеннолетней

Москва25 июл Вести.Жителю Забайкальского края суд назначил за близкую связь с несовершеннолетней наказание в виде обязательных работ, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

Установлено, что в ноябре 2025 года 20-летний житель села Александровский Завод по взаимному согласию вступил в близкие отношения с 15-летней девушкой. После этого молодые люди встречались еще дважды, а в марте текущего года поженились.

С учетом признания вины, раскаяния, беременности супруги, ее мнения о снисхождении, обвиняемому назначено наказание в виде обязательных работ. Суд освободил осужденного от отбывания наказания. отмечается в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.