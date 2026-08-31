Представитель актрисы Зуевой рассказала, что Козловский не платит алименты Представитель актрисы Зуевой Смирнова: Козловский не платит алименты

Москва31 авг Вести.Актер Данила Козловский не платит алименты на содержание дочери от Ольги Зуевой, сообщила журналистам представительница актрисы Елена Смирнова.

Нет, не платит заявила она, отвечая на вопрос, платит ли сейчас Козловский алименты​​​ на ребенка

От других комментариев юрист отказалась.

Сегодня, 31 августа, суд в Москве провел беседу по иску Зуевой к Козловскому, поданному по категории "о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей".

Артисты состояли в отношениях, но не были женаты. В 2020 году у пары родилась дочь.

Ранее Зуева подавала исковое заявление по такой же категории, но оно было возвращено, как заявляли в пресс-службе Мосгорсуда, "в связи с тем, что заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства".

Сейчас Козловский встречается с актрисой Оксаной Акиньшиной, в СМИ сообщалось о "тайной свадьбе" между ними. В мае в своих соцсетях актер рассказал о рождении у пары сына.