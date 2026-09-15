Юрист сообщила, что актер Воробьев не стал отзывать иск против экс-возлюбленной Адвокат актера Воробьева Почуев прокомментировал историю с уголовным делом

Москва15 сен Вести.Актер Даниил Воробьев не смог мирно разойтись с бывшей возлюбленной Мариной Смирновой. Ранее стало известно, что в суде Костромы рассматривается иск об определении места жительства их совместной дочери и алиментах. Представитель Воробьева Александр Почуев прокомментировал сложившуюся ситуацию в беседе с KP.RU.

Как утверждает юрист Маргарита Гаврилова, против Смирновой было возбуждено уголовное дело по трем статьям — 137, 138 и 272 статьи УК РФ. По ее словам, причина заключается в том, что девушка прочитала личную переписку Воробьева в его телефоне.

Когда благоверный узнал об этом, был сильно возмущен и встал в позицию обороны! Не покаялся, не извинился, а пошел в атаку! Да еще в какую! приводится в статье фрагмент сообщения Гавриловой из ее Telegram-канала

Представитель Воробьева Александр Почуев, комментируя ситуацию отметил, что адвокат обязан содействовать примирению сторон.

Простите, а госпожа М. Гаврилова — адвокат? Не увидел на ее сайте упоминания о статусе реестрового номера. Пока лишь одна медиаактивность и хайп. Адвокат обязан содействовать примирению сторон, а не разжигать "костер" войны сказал Почуев

Он отметил, что если Гаврилова не имеет адвокатского статуса, то тогда она "не уполномочена защищать интересы в уголовном процессе".

Мой телефон известен и диалога на эту тему нет. Комментировать и сообщать позицию я буду в суде. Надеюсь, процесс будет закрытым, для того, чтобы не причинять вред законным интересам и охраняемой законом тайны сказал Почуев

Ранее он уже заявлял, что Воробьев глубоко переживает тот факт, что отдельные личности ради хайпа пытаются из его личной жизни и членов его семьи сделать "ток-шоу". Комментируя сообщения о том, что актер забрал дочь и потребовал с бывшей гражданской супруги алименты в размере пяти миллионов рублей, Почуев отметил, что ни о какой задолженности по уплате алиментов, тем более в таком масштабе "и речи быть не может".