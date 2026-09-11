Юрист рассказала, почему семья Яниса Тиммы хочет возбудить дело против Седоковой КП: семья Яниса Тиммы хочет возбудить уголовное дело против Седоковой

Москва11 сен Вести.Семья покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерена инициировать возбуждение уголовного дела против его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой. О деталях и подробностях ситуации рассказала юрист Маргарита Гаврилова в итервью KP.RU.

Гаврилова, представляющая интересы семьи Тиммы, заявила о планах подать заявление в отношении Седоковой по трем статьям Уголовного кодекса РФ (137, 138 и 272 — незаконный сбор данных, нарушение тайны переписки и неправомерный доступ к компьютерной информации).

Юрист провела аналогию с другим своим текущим делом — бывшей гражданской жены актера Даниила Воробьева Марины Смирновой. Как рассказала Гаврилова, против Смирновой возбудили уголовное дело по тем же статьям, хотя она просто прочитала переписку в телефоне супруга без публикации.

Мы подаем на Анну Владимировну Седокову заявление о возбуждении уголовного дела по 137, 138 и 272 УК РФ! Просто по полной аналогии с делом Смирновой! И посмотрим, закон - что дышло: куда повернешь, туда и вышло? Или все-таки закон суров, но он закон? заявила Гаврилова

Ранее юрист семьи Тиммы заявила, что брачный договор между спортсменом и певицей может быть недействительным. По ее утверждению, документ не заверяли у нотариуса.