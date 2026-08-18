Брачный договор Седоковой и Тиммы может быть недействительным Адвокат семьи Тиммы заявила о недействительности брачного договора с Седоковой

Москва18 авг Вести.Маргарита Гаврилова, адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы, заявила в Останкинском суде Москвы, что брачный договор между спортсменом и певицей Анной Седоковой недействителен – документ не был заверен нотариусом. Об этом сообщает ИС "Вести".

Брачный договор между певицей Анной Седоковой и баскетболистом Янисом Тиммой недействителен. Об этом на первом заседании Останкинского суда Москвы по громкому делу сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова. По словам юриста, документ не заверяли у нотариуса говорится в публикации

В свою очередь адвокат Седоковой Татьяна Стукалова отметила, что суд проверит подлинность документа.

Тимма скончался в декабре 2024 года в одном из хостелов Москвы в день рождения экс-супруги – через неделю после развода. Семья баскетболиста отстаивает свое право на наследство.