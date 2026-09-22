Москва22 сенВести.Суд в Москве отказал Елене Товстик в иске о признании недействительным брачного договора с бывшим супругом, бизнесменом Романом Товстиком, рассказал РИА Новости адвокат бизнесмена Филипп Рябченко.
Мы выиграли суд. Брачный договор оставлен в силесказал Рябченко
Ранее правозащитник сообщал, что по условиям договора Елена Товстик получила имущества и обязательств на сумму 1 миллиарда рублей.
Осенью 2025 года супруги развелись, прожив 22 года в браке. У них родились шестеро детей.
Ранее стало известно, что бизнесмен Роман Товстик подал иск к бывшей жене Елене Товстик и потребовал удалить из интернета ряд публикаций.