Бизнесмен Роман Товстик подал иск к экс-супруге из-за постов про него и детей

Роман Товстик подал иск к бывшей жене из-за постов про него в интернете Бизнесмен Роман Товстик подал иск к экс-супруге из-за постов про него и детей

Москва16 сен Вести.Бизнесмен Роман Товстик подал иск к бывшей жене Елене Товстик и потребовал удалить из интернета ряд публикаций. Об этом сообщается на канале столичных судов общей юрисдикции в MAX.

По данным суда, с августа 2025 года в одной из соцсетей Товстик публикует фото, видеозаписи и тексты, содержащие информацию о бывшем муже, детях, семейном конфликте, судебных спорах, взаимоотношениях сторон и частной жизни. По мнению истца, эти посты формируют у аудитории его негативный образ как человека, якобы бросившего детей, применявшего насилие и принуждавшего жену к отказу от детей и имущества.

Товстик Р. В. считает указанные сведения недостоверными, порочащими честь, достоинство, доброе имя и деловую репутацию, и просит суд признать их не соответствующими действительности говорится в сообщении

Роман также просит экс-супругу удалить опубликованные материалы и выложить опровержение. В случае неисполнения решения суда он призывает взыскать с Елены судебную неустойку в размере 5 000 рублей.

Ранее иск к бывшей жене Товстика подала нынешняя жена Романа Полина.