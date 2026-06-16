На Урале блогер Екатерина Уланова пойдет под суд за хищение у клиентов 130 млн

В Екатеринбурге блогер Екатерина Уланова предстанет перед судом На Урале блогер Екатерина Уланова пойдет под суд за хищение у клиентов 130 млн

Москва16 июн Вести.Известный уральский блогер Екатерина Уланова и ее супруг Алексей Уланов предстанут перед судом по обвинению в хищении более 130 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Отмечается, что в отношении фигурантов утверждено обвинительное заключение.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере, а также организованной группой) сказано в сообщении

По версии следствия, Уланова с декабря 2021 года публиковала в своих соцсетях посты о продаже различных товаров по заниженной стоимости, сертификатов и лотов на такие товары. Она также предлагала приобретать подписки, якобы позволяющие покупать более дорогие товары дешевле.

При этом блогер не собиралась передавать купленные у нее товары. После того, как клиенты перечисляли средства, Уланова переставала выходить с ними на связь.

Всего декабря 2021 года по апрель 2025 года Уланова и ее супруг причинили материальный ущерб 246 потерпевшим на сумму свыше 130,7 миллиона рублей.

Уголовное дело, состоящее из 221 тома, направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.