Мосгорсуд рассмотрит дело Артема Чекалина после апелляции на приговор Суд Москвы рассмотрит дело Артема Чекалина в апелляционном порядке

Москва1 сен Вести.Суд Москвы рассмотрит уголовное дело осужденного Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщается на канале столичных судов общей юрисдикции в MAX.

Московский городской суд рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Чекалина Артема Александровича говорится в публикации

Апелляцию на приговор подали осужденный и его адвокаты.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 194,5 млн рублей. Мужчина был осужден за совершение незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей. Деньги являлись доходом от фитнес-марафонов.