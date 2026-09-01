Москва1 сенВести.Суд Москвы рассмотрит уголовное дело осужденного Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщается на канале столичных судов общей юрисдикции в MAX.
Московский городской суд рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Чекалина Артема Александровичаговорится в публикации
Апелляцию на приговор подали осужденный и его адвокаты.
Ранее Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 194,5 млн рублей. Мужчина был осужден за совершение незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей. Деньги являлись доходом от фитнес-марафонов.