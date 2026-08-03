Артем Чекалин посещает спортзал в "Бутырке" и не имеет жалоб Бывший муж Лерчек Артем Чекалин отбывает 7-летний срок в СИЗО

Москва3 авг Вести.Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин отбывает наказание в столичном СИЗО №2 "Бутырка" и в свободное время посещает местный спортзал. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.

По словам правозащитника, у Чекалина нет жалоб на условия содержания. Он находится в камере с двумя сокамерниками, также осужденными за экономические преступления. В свободное время блогер занимается спортом и планирует посетить тюремный храм.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии и штрафу в размере 194,5 млн рублей. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 млн рублей с доходами от фитнес-марафонов. Дело в отношении его бывшей жены Лерчек было выделено в отдельное производство, ее приговорили к пяти годам колонии условно.