Москва4 сен Вести.Второй экс-супруг украинской певицы Анны Седоковой, бизнесмен Максим Чернявский, разорился в США и выставил на продажу особняк площадью более 1300 кв. метров с мраморной отделкой за 27,8 млн долларов (свыше 2,4 млрд рублей). Об этом утверждается на канале Mash в мессенджере МАХ.

Украинский бизнесмен Максим Чернявский (по американскому паспорту — Макс Нобель) владеет компанией по дизайнерскому ремонту. Сейчас его контора банкротится, а долгов накопилось на около $50 млн (свыше 4,3 млрд рублей. – Прим. ред.) говорится в публикации

В материале сказано, что выставленный на продажу особняк находится в престижном районе Лос-Анджелеса Bird Streets. В особняке есть домашний кинотеатр, свой салон красоты, просторная терраса и СПА-центр. По информации журналистов, бизнесмен проектировал дизайн дома через собственную компанию.

Согласно этой информации, особняк пытались продать еще в 2024 году за 44,5 млн долларов (более 3,8 миллиарда рублей), но покупатель не нашелся.

Анна Седокова была замужем за бизнесменом Чернявским в 2011-2013 годах. В браке родилась дочь Моника, однако, как рассказывала певица, бизнесмен тайно увез дочь, у которой есть американский паспорт, в США. Артистка судилась за право видеться с ребенком. Американский суд постановил оставить девочку в США с отцом, и в итоге стороны заключили мировое соглашение с рядом условий со стороны предпринимателя. Певица признавалась в интервью, что разлука с дочерью дается ей очень тяжело.