Экс-посол Украины в США Стефанишина внесена в базу "Миротворца" Бывшего украинского посла в США Стефанишину внесли в базу "Миротворца"

Москва6 авг Вести.Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину внесли в базу украинского экстремистского ресурса "Миротворец", следует из данных на сайте.

Стефанишина обвиняется в использовании служебного положения в целях личного обогащения.

Третьего августа Стефанишину уволили с должности посла Украины в США. Она заявила, что решение об отставке – ее собственное.

После этого в отношении Стефанишиной начались разбирательства: ее обвиняют в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен (больше 25 млн рублей). По версии следствия, у Стефанишиной были две квартиры в ЖК "Файна Таун" в Киеве стоимостью почти 11 млн гривен, оформленных на подругу.