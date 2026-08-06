У экс-посла Украины в США нашли три квартиры, машино-место и авто НАБУ обвинило экс-посла Украины в США в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен

Москва6 авг Вести.Обвиненная в коррупции экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина владела незадекларированными квартирами, нежилыми помещениями и автомобилем. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на информацию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ее обвиняют в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен (больше 25 млн рублей). По версии следствия, у Стефанишиной были две квартиры в ЖК "Файна Таун" в Киеве стоимостью почти 11 млн гривен, оформленных на подругу.

Также она пользовалась квартирой, парковочным местом и нежилыми помещениями в ЖК "Львовская площадь", записанными на родителей, а также Mercedes-Benz GLC 220 d, зарегистрированным на подчиненного. Все это имущество в декларации отсутствовало пишет украинское агентство "Униан"

Кроме того, в сообщении указано, что Стефанишина хотела купить дом в Киевской области за 550 тысяч долларов (почти 44 миллиона рублей). Часть денег она планировала отдать наличными, а часть — квартирами в "Файна Таун", однако сделка не состоялась.

3 августа Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной с поста. Спустя два дня ей предъявили обвинения в коррупции. Ей избрали меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен (почти 11 миллионов рублей).