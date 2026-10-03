Москва3 октВести.Суд в Москве зарегистрировал исковое заявления блогера Оксаны Самойловой об ограничении бывшего мужа, рэпера Джигана (Денис Устименко- Вайнштейн) в родительских правах. Об этом сообщила РИА Новости ее адвокат Марина Дубровская.
Иск подан и зарегистрирован. Ожидаем дату рассмотрениясказала юрист
Как отмечается, Самойлова требует определить место жительство детей с матерью.
Джиган и Самойлова развелись в апреле 2026 года после почти 13-ти лет супружеской жизни, у них четверо несовершеннолетних детей - трое дочерей и сын.
Ранее вокруг Джигана разгорелся скандал. Самойлова рассказала в интервью Ксении Собчак об эпизоде, когда рэпер в измененном состоянии сознания ходил по всему дому и стрелял из оружия.