Иск об ограничении родительских прав рэпера Джигана зарегистрирован в суде Суд в Москве зарегистрировал иск об ограничении родительских прав рэпера Джигана

Москва3 окт Вести.Суд в Москве зарегистрировал исковое заявления блогера Оксаны Самойловой об ограничении бывшего мужа, рэпера Джигана (Денис Устименко- Вайнштейн) в родительских правах. Об этом сообщила РИА Новости ее адвокат Марина Дубровская.

Иск подан и зарегистрирован. Ожидаем дату рассмотрения сказала юрист

Как отмечается, Самойлова требует определить место жительство детей с матерью.

Джиган и Самойлова развелись в апреле 2026 года после почти 13-ти лет супружеской жизни, у них четверо несовершеннолетних детей - трое дочерей и сын.

Ранее вокруг Джигана разгорелся скандал. Самойлова рассказала в интервью Ксении Собчак об эпизоде, когда рэпер в измененном состоянии сознания ходил по всему дому и стрелял из оружия.