Мать Оксаны Самойловой давно просила ее развестись с Джиганом из-за его срывов

"Страшные чудеса": бывшая теща Джигана рассказала о его срывах Мать Оксаны Самойловой давно просила ее развестись с Джиганом из-за его срывов

Москва25 сен Вести.Мать блогера Оксаны Самойловой просила дочь уйти от Джигана еще в 2020 году. Об этом она заявила в интервью журналистке Ксении Собчак. Видео беседы опубликовано в "VK Видео".

По воспоминаниям Евгении, поведение зятя в тот период нельзя назвать нормальным, и она действительно боялась, что близкие могут пострадать.

Я сказала: "Руки в ноги и бежать!"… Все, забыла, закрыла двери, люди не исправляются в этом плане. Я не верю, если честно… Как страшный сон - не вспоминать! Потому что творились страшные "чудеса" в Америке. Что там происходило… Для всех это был шок! сказала Евгения

Ранее Евгения рассказала, что Джиган начал угрожать после того, как узнал о намерении супруги развестись с ним.

Сама Самойлова считает себя так называемой терпилой и признается, что пыталась сохранить семью ради детей.