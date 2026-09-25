Москва25 сенВести.Мать блогера Оксаны Самойловой просила дочь уйти от Джигана еще в 2020 году. Об этом она заявила в интервью журналистке Ксении Собчак. Видео беседы опубликовано в "VK Видео".
По воспоминаниям Евгении, поведение зятя в тот период нельзя назвать нормальным, и она действительно боялась, что близкие могут пострадать.
Я сказала: "Руки в ноги и бежать!"… Все, забыла, закрыла двери, люди не исправляются в этом плане. Я не верю, если честно… Как страшный сон - не вспоминать! Потому что творились страшные "чудеса" в Америке. Что там происходило… Для всех это был шок!сказала Евгения
Ранее Евгения рассказала, что Джиган начал угрожать после того, как узнал о намерении супруги развестись с ним.
Сама Самойлова считает себя так называемой терпилой и признается, что пыталась сохранить семью ради детей.