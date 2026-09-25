Москва25 сенВести.Блогер Оксана Самойлова считает себя слишком доброй и даже так называемой терпилой. Об этом она заявила в интервью журналистке Ксении Собчак. Видео беседы опубликовано в "VK Видео".
Я терпила вообще жесткая. Сейчас я стараюсь уже с этим работатьрассказала Самойлова
Она призналась, что такой ее делает не страх остаться одной и не финансовая сторона, а желание сохранить семью, в первую очередь ради детей.
Я всегда была в таком пограничном состоянии, когда на одной чаще весов твоя личность, твое счастье, твое самоощущение, и на другой чаше весов – вся семья, дети, которые привыкли жить в полной семье… и живут свою лучшую жизнь с розовыми единорогамисказала Самойлова
При этом, по ее словам, она внутренне несет ответственность за свой выбор, и ей неприятно признавать, что он был неверный.
Ранее стало известно, что Самойлова подала иск о частичном лишении бывшего супруга рэпера Джигана родительских прав.