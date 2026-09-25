Оксана Самойлова заявила, что считает себя терпилой и старается с этим работать

"Я терпила": Оксана Самойлова рассказала, ради чего пыталась сохранить семью Оксана Самойлова заявила, что считает себя терпилой и старается с этим работать

Москва25 сен Вести.Блогер Оксана Самойлова считает себя слишком доброй и даже так называемой терпилой. Об этом она заявила в интервью журналистке Ксении Собчак. Видео беседы опубликовано в "VK Видео".

Я терпила вообще жесткая. Сейчас я стараюсь уже с этим работать рассказала Самойлова

Она призналась, что такой ее делает не страх остаться одной и не финансовая сторона, а желание сохранить семью, в первую очередь ради детей.

Я всегда была в таком пограничном состоянии, когда на одной чаще весов твоя личность, твое счастье, твое самоощущение, и на другой чаше весов – вся семья, дети, которые привыкли жить в полной семье… и живут свою лучшую жизнь с розовыми единорогами сказала Самойлова

При этом, по ее словам, она внутренне несет ответственность за свой выбор, и ей неприятно признавать, что он был неверный.

Ранее стало известно, что Самойлова подала иск о частичном лишении бывшего супруга рэпера Джигана родительских прав.