Москва24 сен Вести.Блогер Оксана Самойлова подала иск о частичном лишении бывшего супруга рэпера Джигана (Дениса Устименко) родительских прав, сообщает Mash.

Ранее сообщалось, что артист открыл стрельбу и удерживал в заложниках сотрудников в загородном доме в Подмосковье. Все это якобы происходило на глазах у детей, которые прятались в шкафах и писали смс с просьбой спасти их.

Как утверждает издание, бывшая супруга хочет, чтобы у нее было полное право на воспитание детей, а с отцом они бы виделись только после ее согласия.

В настоящее время Джиган проходит лечение в элитном рехабе в Израиле.

Сообщается, что заявление Самойловой уже поступило в Савеловский суд Москвы.

Инцидент со стрельбой, предположительно, произошел в ночь на 4 июля в коттеджном поселке "Шато Соверен".