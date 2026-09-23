Утечка видео со стрельбой Джигана произошла из-за его долга перед сотрудником

Видео со стрельбой Джигана утекло в сеть из-за его долга перед сотрудником Утечка видео со стрельбой Джигана произошла из-за его долга перед сотрудником

Москва23 сен Вести.Стали известны причины появления видео со стрельбой Джигана в персонал своего дома только спустя 2,5 месяца после фактического происшествия. Это произошло из-за долга рэпера перед одним из сотрудников, сообщает KP.RU.

Причиной утечки стал долг: артист не расплатился с одним из своих сотрудников сказано в публикации

Также источник уверяет, что артист взял в заложники своих же детей. Они прятались в шкафах в течение почти 10 часов.

Стрельба в его загородном доме случилась в июле. Он угрожал работникам в присутствии его детей. В связи с этим глава семейного комитета Госдумы Нина Останина намерена обратиться в органы опеки.

Сам Джиган назвал эту информацию провокацией.