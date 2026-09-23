Mash: Джиган стрелял по сотрудникам в подмосковном доме Mash: рэпер Джиган устроил в доме стрельбу и удерживал персонал

Москва23 сен Вести.Рэпер Джиган устроил стрельбу в своем доме в коттеджном поселке "Шато Соверен" в Подмосковье, при этом он около 10 часов удерживал охрану и обслуживающий персонал, утверждает Mash. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июля.

По сообщению издания, вооруженный карабином "Сайга-9" рэпер вызвал сотрудников в одно из помещений коттеджа и обвинил в разных преступлениях, в том числе в утечке информации.

Одного из охранников он якобы обвинил в педофилии, а затем дал мужчине пять секунд на возможность сбежать: отсчитав время, он открыл стрельбу. Охранник получил ранение в ногу и руку.

Все это происходило на глазах детей Джигана, пишет Mash. В итоге, чтобы успокоить разбушевавшегося артиста, соседи вызвали полицию и охрану поселка.

После этого инцидента рэпер лег на реабилитацию в элитный рехаб-центр в Израиле. Об этом стало известно в августе.

Информацию об инциденте со стрельбой Mash подтвердила бывшая супруга рэпера Оксана Самойлова.

Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) - 41-летний рэп-исполнитель. Весной 2026 года развелся с женой - блогером Оксаной Самойловой, у пары в браке родилось четверо детей.