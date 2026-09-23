Журналист Медведев удивился, что Джигана отправили в рехаб, а не под следствие Журналист Медведев задался вопросом, почему Джиган в рехабе, а не под следствием

Москва23 сен Вести.Тот факт, что за незаконное удержание людей у себя дома, а также применение огнестрельного оружия на рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) не было возбуждено уголовное дело, вызвал удивление у автора ИС "Вести" Андрея Медведева. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

Он добавил, что не верит в силу рехабов, куда был отправлен Джиган, поэтому допускает, что подобное преступление рэпер может совершить снова.

У меня вопрос. А сейчас кто порешал? Ну кто тот человек, или люди, которые психа с нарезным оружием сумели отправить в рехаб? Хотя тут явно статьи УК. Можно услышать фамилии? Это же не один человек, это же и сотрудники силовых ведомств. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне судя по всему, запрещенных веществ, надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности. Если бы он убил человека, тоже порешали бы? А в следующий раз (я не верю в силу рехабов и следующий раз будет) он кого пойдет расстрелять? Своих детей? Соседей? В школу пойдет со стволом врагов искать? написал Медведев

Ранее Джиган заявил, что события с удержанием его сотрудников были частью сьемок нового клипа. Артист добавил, что находится в реабилитационном центре в Израиле, и заявил, что у него все хорошо.