Москва23 сенВести.Глава семейного комитета Госдумы Нина Останина намерена обратиться в органы опеки и к омбудсмену после ситуации со стрельбой при детях рэпером Джиганом. Ее слова приводит "Подъем".
Сам инцидент она назвала дичью.
Мне вот любопытно: органы опеки как-то отреагировали или нет? … Мы запросим у органов опеки и уполномоченного по правам ребенка, как они на это отреагировалинаписано в публикации
Она подчеркнула, что информацию о произошедшем в подмосковном доме Джигана еще будет изучаться комитетом. Останину интересует, кто находится с детьми сейчас, раз сам рэпер в Израиле.
Ранее сообщалось о стрельбе Джиганом в работников своего дома в Подмосковье. Согласно информации источников, он подозревал их в различных преступлениях.
Артисту может грозить до 15 лет лишения свободы.