Останина сделает запрос у органов опеки на фоне стрельбы Джигана при детях

Останина намерена обратиться в органы опеки после стрельбы Джигана при детях Останина сделает запрос у органов опеки на фоне стрельбы Джигана при детях

Москва23 сен Вести.Глава семейного комитета Госдумы Нина Останина намерена обратиться в органы опеки и к омбудсмену после ситуации со стрельбой при детях рэпером Джиганом. Ее слова приводит "Подъем".

Сам инцидент она назвала дичью.

Мне вот любопытно: органы опеки как-то отреагировали или нет? … Мы запросим у органов опеки и уполномоченного по правам ребенка, как они на это отреагировали написано в публикации

Она подчеркнула, что информацию о произошедшем в подмосковном доме Джигана еще будет изучаться комитетом. Останину интересует, кто находится с детьми сейчас, раз сам рэпер в Израиле.

Ранее сообщалось о стрельбе Джиганом в работников своего дома в Подмосковье. Согласно информации источников, он подозревал их в различных преступлениях.

Артисту может грозить до 15 лет лишения свободы.