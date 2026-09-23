В Госдуме предложили сурово наказать Джигана после инцидента со стрельбой Депутат Милонов призвал привлечь Джигана к уголовной ответственности

Москва23 сен Вести.В Госдуме призвали сурово наказать рэпера Джигана (настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн) после инцидента со стрельбой в его подмосковном доме.

Как заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, Джигана нужно привлечь к уголовной ответственности и поместить в психбольницу.

Я бы поместил Джигана в дурдом, и не в Израиле, а на родине, где он числится. И пускай бы он там годик-другой полечился, может быть, и получил бы спасение. А если он вел себя преступно, то почему он не сидит в тюрьме? высказался депутат

Зависимым людям не место среди родителей, заявил Милонов.

Также стало известно, что глава семейного комитета Госдумы Нина Останина намерена обратиться в органы опеки и к омбудсмену.

Ранее появились сообщения о том, что рэпер устроил стрельбу в своем загородном доме, угрожая прислуге в присутствии собственных детей. Позже Джиган назвал информацию провокацией. Это были съемки для нового трека, пояснил он, подтвердив свое нахождение в реабилитационном центре в Израиле.