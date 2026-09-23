Рэпер Джиган устроил стрельбу в доме: что известно к этому часу МВД проводит проверку после стрельбы в особняке Джигана

Москва23 сен Вести.Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) устроил стрельбу в своем особняке в подмосковном коттеджном поселке, удерживая около 10 часов охрану и обслуживающий персонал, МВД инициировало проверку после произошедшего.

Инцидент произошел в ночь на 4 июля в коттеджном поселке "Шато Соверен". Вооруженный карабином "Сайга-9" музыкант обвинил сотрудников в разных преступлениях, в том числе в утечке информации. Одного из охранников он якобы обвинил в педофилии, а затем, дав пять секунд, чтобы мужчина смог убежать, открыл стрельбу. Мужчина получил ранение в ногу и руку. Все происходило на глазах у детей.

На место приехали полицейские, охранники поселка, а также друзья Джигана. После этого инцидента рэпер лег на реабилитацию в элитный рехаб-центр в Израиле.

В свою очередь исполнитель опроверг сообщения о стрельбе по персоналу и назвал появившуюся в СМИ информацию ложью и провокацией. Появившееся видео, по словам Джигана, съемка для нового трека.

Пусть, что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили сказал музыкант, подтвердив, что находится в израильском рехабе

Нарколог Василий Шуров отметил, что Джиган может проявлять агрессию к окружающим на фоне развода и раздела имущества. По словам специалиста, у исполнителя ярко выраженный истерический радикал. Он добавил, что в случае, если рэпер не столкнется с последствиями своих поступков, то сможет посчитать это нормой и продолжит в том же духе.

Тот факт, что за незаконное удержание людей у себя дома, а также применение огнестрельного оружия на рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) не было возбуждено уголовное дело, вызвал удивление у автора ИС "Вести" Андрея Медведева. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX. Он добавил, что не верит в силу рехабов, куда был отправлен Джиган, поэтому допускает, что подобное преступление рэпер может совершить снова.

Глава семейного комитета Госдумы Нина Останина намерена обратиться в органы опеки и к омбудсмену после ситуации со стрельбой при детях рэпером Джиганом. Сам инцидент она назвала дичью.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что появившееся видео требует тщательной проверки и разбирательств со стороны правоохранительных органов. Она отметила, что артист, который сейчас находится в Израиле, покинул страну уже после описанных СМИ событий.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал привлечь Джигана к уголовной ответственности и поместить в психбольницу, где бы он провел "годик-другой и полечился".

По последним данным, полиция начала проверку по факту инцидента.