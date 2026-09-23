Москва23 сен Вести.Распространившаяся в ряде источников информация об агрессивном поведении рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн) требует тщательной проверки и разбирательств, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Она отметила, что артист, который сейчас находится в Израиле, покинул страну уже после описанных СМИ событий.

Если вся информация соответствует действительности, то крайне странно, что рэпер спокойно уехал без правовых последствий. Вроде бы мы живем в правовом государстве и произошедшее требует серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов отметила Мизулина в мессенджере МАХ

Также она добавила, что правоохранителям следует установить все детали истории, в частности, выяснить подробности о наличии у рэпера оружия и лицензии на его ношение.

Если действительно на место событий приезжали сотрудники полиции, как пишут СМИ, то почему в итоге рэпер не был задержан и не было возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство и незаконным лишением свободы? указывает Мизулина

Ранее Mash заявил, что Джиган устроил стрельбу в своем доме в подмосковном коттеджном поселке и несколько часов удерживал персонал и охрану. Указывается, что один из сотрудников пострадал, все это происходило на глазах у детей..

Артист уже опроверг распространившиеся сведения и назвал их ложью. При этом, по мнению психиатра и нарколога Василия Шурова, вспышки агрессии могли начаться на фоне развода и раздела имущества.

Также известно, что после обнародования информации Глава семейного комитета Госдумы Нина Останина намерена обратиться в органы опеки и к омбудсмену. По данным источников, конфликт с сотрудниками произошел на глазах у детей.