Москва23 сен Вести.Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн) может проявлять агрессию к окружающим на фоне развода и раздела имущества, рассказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru.

Специалист отметил, что дальнейшее поведение артиста зависит от того, какими будут последствия вспышки его гнева.

Понятно, что человек находился в состоянии развода с женой, у него также шла дележка имущества. Такие люди, как Денис, редко контролируют импульсы в состоянии интоксикации. Либо это истерика [стала причиной предполагаемой стрельбы в доме], а у него истерический радикал очень выражен, либо это состояние опьянения, когда человек себя не контролировал. Может это повторяться или нет, зависит от того, какие последствия будут предположил Шуров

Он добавил, что в случае, если рэпер не столкнется с последствиями своих поступков, он может посчитать это нормой и продолжит в том же духе.

Ранее Mash заявил, что Джиган устроил стрельбу в своем доме в коттеджном поселке "Шато Соверен" в Подмосковье и порядка 10 часов удерживал персонал и охрану. Указывается, что один из сотрудников пострадал, все это происходило на глазах у детей.

Сам артист опроверг распространившиеся сведения, назвав их ложью. Если же описанные в источнике события правдивы, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.