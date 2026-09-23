Москва23 сенВести.Лишение свободы на срок до 15 лет может грозить рэперу Джигану после того, как он устроил стрельбу по персоналу своего дома. Об этом сообщает "Абзац".
Ранее стало известно, что артист начал стрелять по работникам своего дома в коттеджном поселке "Шато Соверен". Он также удерживал их порядка 10 часов.
За расстрел персонала Джигану грозит до 15 лет колонииприводит источник слова адвоката Геннадия Кузьмина
Он отметил, что, согласно приведенной в СМИ информации, рэпер нарушил несколько статей УК РФ. Но на данный момент делать выводы с опорой на информацию в интернете преждевременно.
Джиган вменял своим работникам ряд преступлений, среди которых утечка информации и педофилия.