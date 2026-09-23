Рэперу Джигану может грозить срок до 15 лет за обстрел сотрудников своего дома

Джигану может грозить до 15 лет колонии за стрельбу по персоналу в доме Рэперу Джигану может грозить срок до 15 лет за обстрел сотрудников своего дома

Москва23 сен Вести.Лишение свободы на срок до 15 лет может грозить рэперу Джигану после того, как он устроил стрельбу по персоналу своего дома. Об этом сообщает "Абзац".

Ранее стало известно, что артист начал стрелять по работникам своего дома в коттеджном поселке "Шато Соверен". Он также удерживал их порядка 10 часов.

За расстрел персонала Джигану грозит до 15 лет колонии приводит источник слова адвоката Геннадия Кузьмина

Он отметил, что, согласно приведенной в СМИ информации, рэпер нарушил несколько статей УК РФ. Но на данный момент делать выводы с опорой на информацию в интернете преждевременно.

Джиган вменял своим работникам ряд преступлений, среди которых утечка информации и педофилия.