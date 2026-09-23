Москва23 сенВести.Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) вышел на связь из израильского рехаба после появившейся информации об инциденте со стрельбой в его загородном доме.
Как передает канал Super, музыкант решительно опроверг сообщения о том, что стрелял по персоналу и добивался признания от "сотрудника-педофила". Распространившуюся в СМИ информацию он назвал ложью и провокацией. Появившееся видео, по словам Джигана, - съемка для нового трека.
Пусть, что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутилиприводит канал слова рэпера
Артист подтвердил, что находится в реабилитационном центре в Израиле, и у него все хорошо.
Ранее появилась информация о том, что Джиган устроил стрельбу в своем подмосковном доме, удерживал охрану и обслуживающий персонал.