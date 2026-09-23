Джиган назвал провокацией информацию о стрельбе по прислуге в своем доме

Джиган прокомментировал новость о стрельбе в подмосковном доме Джиган назвал провокацией информацию о стрельбе по прислуге в своем доме

Москва23 сен Вести.Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) вышел на связь из израильского рехаба после появившейся информации об инциденте со стрельбой в его загородном доме.

Как передает канал Super, музыкант решительно опроверг сообщения о том, что стрелял по персоналу и добивался признания от "сотрудника-педофила". Распространившуюся в СМИ информацию он назвал ложью и провокацией. Появившееся видео, по словам Джигана, - съемка для нового трека.

Пусть, что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили приводит канал слова рэпера

Артист подтвердил, что находится в реабилитационном центре в Израиле, и у него все хорошо.

Ранее появилась информация о том, что Джиган устроил стрельбу в своем подмосковном доме, удерживал охрану и обслуживающий персонал.