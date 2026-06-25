Москва25 июн Вести.Украинский журналист британского телеканала Sky News Азад Сафаров заявил, что военный из штурмового полка ВСУ "Скала" расстрелял машину телеканала. Его сообщение размещено в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Согласно этой информации, инцидент произошел в марте 2025 года около Доброполья, но рассказать о нем журналист решил только сейчас. В его посте сказано, что два автомобиля приехали на съемку вблизи фронта, одну из машину оставили в командно-сборном пункте (КСП) полка вместе с женщиной-водителем. Журналист утверждает, что с пресс-офицером была договоренность о том, чтобы спрятать данный автомобиль, а водителю дать возможность посидеть в укрытии, но позднее стало известно, что женщине сказали сидеть в машине, а пресс-офицер сам ушел в укрытие.

В сообщении сказано, что где-то в 23:30 к водителю кто-то подошел и в упор расстрелял машину со стороны водительского места, но автомобиль был бронированным, и водитель не пострадала, хотя на кузове было 12 следов от пуль.

По его словам, после инцидента другой военный начал собирать гильзы и сказал женщине, что ей надо уезжать, иначе сейчас перестреляют другие машины.

Да, это было на съемке с 425-м полком "Скала"... Я молчал больше года, полагая, что это единичный случай. Sky News мог бы инициировать международный скандал, но решил этого не делать говорится в посте Сафарова

Сафаров также заявил, что командование полка обещало провести расследование, однако за более чем год он так и не получил никакого ответа.