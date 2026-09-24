Джиган высказался об иске экс-жены об ограничении его в родительских правах

Джиган прокомментировал решение экс-жены ограничить его в родительских правах Джиган высказался об иске экс-жены об ограничении его в родительских правах

Москва24 сен Вести.Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) надеется, что его не ограничат в родительских правах на фоне скандала со стрельбой в загородном доме исполнителя в Подмосковье, пишет Super.

Ранее стало известно, что бывшая супруга Джигана Оксана Самойлова намерена через суд добиться частичного лишения родительских прав. Она, в частности, хочет, чтобы у нее было полное право на воспитание детей, а с отцом они бы виделись только после ее согласия.

Я надеюсь, что сотрудники правоохранительных органов спокойно и объективно оценят факты, не поддаваясь на информационное давление и многочисленные вбросы. Точно так же уверен, что и суд будет руководствоваться исключительно доказательствами и законом, а не заголовками в СМИ сказал рэпер

Также он заявил, что считает появившиеся негативные публикации о нем информационной кампании перед судом.

Джиган выразил сожаление, что семейный конфликт перешел в публичное пространство.