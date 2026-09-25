Стало известно об угрозах рэпера Джигана в адрес бывшей жены и детей Мать Самойловой заявила, что Джиган угрожал убить жену и детей

Москва25 сен Вести.Мать Оксаны Самойловой рассказала об угрозах со стороны рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) после того, как он узнал о намерении ее дочери развестись. Об этом она сообщила в интервью журналистке Ксении Собчак.

Первую часть большого интервью "Настоящая жизнь Оксаны Самойловой" журналистка выложила в "VK Видео". Ранее Собчак анонсировала "интервью с Оксаной Самойловой и полную реконструкцию нападения Джигана на своих домашних".

По словам матери Оксаны Самойловой Евгении, когда ее дочь передала Джигану документы о расторжении брака, рэпер позвонил теще и угрожал убить дочь и внуков.

Он первым позвонил мне. Мы с ним вроде как хорошо поговорили, и он мне сказал: "Я убью ее", "Я убью ее и убью детей".<…> Как должна к этому относиться? Сидеть ждать, когда он ее убьет? поделилась Евгения

23 сентября СМИ сообщили, что Джиган якобы еще в июле устроил стрельбу в своем особняке в Подмосковье и удерживал персонал в заложниках. При этом в доме находились его дети.

Между тем артист уже отреагировал на обвинения тещи. В беседе с изданием Super он сказал, что это "ужасное и бессовестное вранье".

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова хочет ограничить бывшего мужа в родительских правах.